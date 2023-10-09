Тренерские отставки, серия разгромов, усиление для СКА

Пятая игровая неделя КХЛ запомнилась не только событиями на льду, но и новостями за его пределами. В частности, сразу три клуба решили распрощаться с главными тренерами, а СКА провернул очередной большой трансфер. Об этих перестановках и других значимых моментах говорим в нашем еженедельном обзоре.

Три клуба остались без главных тренеров

В минувшие семь дней у боссов сразу трех клубов КХЛ лопнуло терпение. В течение нескольких дней подряд в инфополе поочередно попадали новости о тренерских отставках. Первым сказали «хватит!» в «Витязе».

Если бы уже по ходу сезона — спустя две недели после его старта — довелось заключить пари по поводу того, с кем из тренеров в КХЛ распрощаются первым, то на ум моментально приходили два варианта — Александр Завьялов из «Витязя» и Олег Леонтьев из «Нефтехимика». Но в Нижнекамске в этом плане пока все спокойно, первой содрогнулась Балашиха.

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Ключевой в данной ситуации стала встреча с ЦСКА в столице. На фоне недовольных собой и мотивированных «московских армейцев» подмосковный клуб был явным аутсайдером и не претендовал ни на что, но позорное поражение 1:9 вряд ли входило в список самых пессимистичных предматчевых опасений команды. На следующий день стало известно, что Александр Завьялов подал в отставку по собственному желанию. С ним «Витязь» добился всего двух побед — обе в овертайме или буллитах — в 13 матчах и успел стать безнадежным неудачником Запада с 5 очками, худшей в чемпионате атакой и одной из слабейших защитных линий — провал по всем направлениям.

Алексей Завьялов ушел с поста главного тренера «Витязя» VK

Две следующие встречи «Витязь» провел под руководством Алексея Тертышного, с которым команда исключительно побеждала. Верх был взят над «Куньлунем» (2:1) и «Барысом» (3:2 ОТ), а 8 октября на официальном сайте клуба появилась информация о том, что новым тренером назначен Дмитрий Рябыкин.

Вторым на прошлой неделе попал в немилость Анвар Гатиятулин. Точкой невозврата стало крупное поражение от «Салавата Юлаева» (0:4). До его отставки «Трактор» сумел добиться 7 побед в 15 матчах и занять шестое место в Восточной конференции. При этом атака челябинцев оставалась статистически одной из самых вялых среди других представителей кубковой восьмерки, хотя, признаться честно, не была худшей.

Как стало известно из заявления клуба, место Анвара Гатиятулина временно занял Алексей Заварухин. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера «Трактор» успел провести всего один матч, зато какой: в Омске гостям удалось разгромить «Авангард» (4:1), продемонстрировав высококлассный процент реализации (13.33) и шикарную игру в воротах, которые защищал Сергей Мыльников, отразивший 22 броска (95.65%).

«Трактор» разгромил «Авангард» в первом матче после отставки Анвара Гатиятулина ХК «Трактор»

Далее подошла очередь «Барыса». Об уходе Андрея Скабелки стало известно 7 октября, после пятничного поражения от «Витязя» (2:3 ОТ), которое было пятым подряд и 12-м в текущем сезоне. В 15 матчах под руководством белорусского специалиста «Барыс» заработал всего 11 очков и опустился на предпоследнюю строчку в Восточной конференции, пропустив 50 шайб, что является вторым с конца показателем в его половине лиги.

Держа в памяти провальную прошлую кампанию, и с учетом усилений, сделанных в межсезонье, руководство казахского клуба, вероятно, планирует минимизировать риск вляпаться в ту же историю, которая была пережита в сезоне 2022/23, когда «Барыс» оказался последним на Востоке. Ближайшие матчи астанчане проведут с временно исполняющим обязанности главного тренера, коим назначили Галыма Мамбеталиева.

Уик-энд разгромов

В четверг, 5 октября, «Ак Барс» и «Авангард» устроили на «Татнефть-Арене» результативное безумие: забросили 8 шайб в основное время, а казанцы одержали волевую победу благодаря Александру Радулову, который оформил дубль (5:4 ОТ). Но даже эта встреча была задвинута на задний фон благодаря нескольким матчам уик-энда, в которых одни команды изрядно поиздевались над другими.

«Динамо» Москва — «Торпедо» (1:7)

«Динамо» Москва — «Торпедо». Обзор Матча

Матч, который в режиме реального времени превратили в бенефис 21-летнего Василия Атанасова. Большую часть сентябрьской кампании молодой нападающий оставался лучшим бомбардиром «Торпедо», а в игре на «ВТБ Арене» оформил хет-трик и отдал результативную передачу, набрав таким образом 3+1 по системе «гол+пас». Всего же на счету форварда 17 очков (10+7) и первая строчка в клубном рейтинге снайперов.

Но вернемся к матчу. Несмотря на позорный для одного из лидеров Запада счет, катастрофа началась не сразу: после первого периода на табло высвечивались 0:1, а все веселье стартовало во второй двадцатиминутке, когда нижегородцы забросили шесть шайб, пять из которых стали ответом на результативное действие Никиты Гусева, сделавшего промежуточный счет 1:2. Дублем отметился Игорь Ларионов, еще по разу отличились Максим Летунов и 17-летний Антон Силаев.

Чтобы смять соперника и одного из прямых конкурентов, «Торпедо» хватило 22 бросков в створ, подкрепленных заоблачной реализацией (31.82%). Благодаря этой победе и победе над «Куньлунем» двумя днями ранее (4:2), нижегородцы вернули недавно утраченную первую позицию на Западе.

«Сочи» — «Северсталь» (1:10)

«Сочи» — «Северсталь». Обзор матча

В тот же день и в то же время на катке «Большого» творилось другое сумасшествие. После поражения (3:4) от «Сочи» в игре 5 октября «Северсталь» рассчитывала на реванш. Очевидно, что итоговый результат второй подряд встречи с лихвой превзошел самые оптимистичные ожидания череповчан.

В субботнем матче «Северсталь» пропустила первой. На 13-й минуте стартового периода отличился Артур Тянулин. Но уже к перерыву команда Андрея Козырева не только восстановила равенство, но и ушла в минимальный отрыв. По шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев, который в итоге оформил хет-трик и результативную передачу, а в активе Кирилла 2+1 по системе «гол+пас». Также за «Северсталь» забивали Руслан Абросимов, Василий Токранов, Александр Скоренов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов.

Погром в «Большом» (10:1) никак не повлиял на турнирное положение «Северстали», да и вряд ли мог после предыдущих потерь. Сейчас клуб из Череповца занимает восьмое место в Западной конференции с 15 очками и третьей по результативности атакой в чемпионате (53 шайбы).

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев» (2:6)

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Обзор матча

Еще одна пара, которой довелось встретиться на неделе дважды кряду. В первой игре, 6 октября, лидер Восточной конференции с большим трудом одержал победу (6:3). Несмотря на серьезный перевес в счете, «Магнитка», ведя 3:0, в третьем периоде едва не проворонила фору, но вовремя пришла в себя, а разницу сделал Никита Гребенкин, который в том матче забросил 3 шайбы. Хет-трик 20-летнего нападающего стал 400-м в истории КХЛ. Всего за 16 сезонов по три шайбы забросили 253 хоккеиста.

Турнирная таблица КХЛ по итогам пятой игровой недели Telegram: @khl_official_telegram

Если в первой встрече «Салавату Юлаеву» не хватило характера, мастерства, а может, где-то и везенья, то во второй уфимцы все это компенсировали с запасом. Команда Виктора Козлова раздавила «Магнитку» со счетом 6:2. В отличие от предыдущих матчей, упомянутых выше, интрига в этом обнулилась уже в первом периоде, когда «Салават Юлаев» забросил четыре шайбы. Более того, двумя своими магнитогорцы ответили уже при 0:6, когда на исход ничего не могло повлиять.

Что касается персональных показателей, то продуктивнее остальных на льду в Магнитогорске был игрок второго звена Даниил Башкиров, оформивший хет-трик. По шайбе также забросили Артем Пименов, Владислав Ефремов и Алексей Василевский, а Александр Шаров выточил ассистентский хет-трик.

Крупное поражение не пошатнуло позицию «Металлурга» Мг, который все еще лидирует в конференции с 3-очковым отрывом от конкурентов и второй по результативности атакой в лиге (54 шайбы). «Салават Юлаев» же занимает шестую строчку с 16 очками после 15 матчей. И по-прежнему его оборона входит в тройку самых надежных на Востоке.

Никита Серебряков — игрок СКА

Помимо волны тренерских отставок, еще одним знаковым событием прошлой недели за пределами игровой площадки стал переезд лучшего вратаря прошлого сезона Никиты Серебрякова в Санкт-Петербург. Отныне 27-летний голкипер, регулярно выдававший по 40+ сэйвов за «Адмирал», принадлежит СКА. Его контракт рассчитан до 30 апреля 2027 года.

Никита Серебряков в составе СКА VK

В первом же матче после объявления трансфера Серебряков появился в старте, да еще и в «армейском» дерби, о важности и принципиальности которого говорить было бы лишним. На льду ЦСКА команда Романа Ротенберга добилась победы (3:2), а новичок санкт-петербуржцев отразил 34 броска (94.44%).