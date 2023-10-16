Рябыкин: Чуть-чуть не дотерпели, поэтому проиграли

Главный тренервысказался о матче против(2:3 ОТ).

«Очень хорошая игра, понравилось движение. Чуть-чуть не дотерпели, поэтому проиграли. Мэйсека мы не разбирали отдельно, мы отдельно разбирали большинство "Автомобилиста", были готовы, но маленькие ошибки повлияли на исход матча. Не было времени работать над игрой вчетвером против шестерых, это своеобразный хоккей, мы работаем пока над обороной», — цитирует Рябыкина пресс-служба КХЛ.

После этого успеха у команды Николая Заварухина стало 26 очков, она идет на «Востоке» на третьей строчке. «Витязь» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 10 очками.