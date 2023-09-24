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    «Ак Барс» был сильнее в «зеленом» дерби

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: счет 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Салават Юлаев
    В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ прошло так называемое «зеленое» дерби между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу в нем одержали хозяева со счетом 4:2.

    Кирилл Петров
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    Кирилл Петров

    Шайбы в составе казанцев забрасывали Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Евсеев. За «Салават Юлаев» отличились Вячеслав Лещенко и Динар Хафизуллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Галиев -1 (бол., Радулов, Юдин) — 3:10 — 1:0, Петров — 1, 26:40 — 2:0, Сафонов — 1 (Быков, Радулов), 29:35 — 3:0, Лещенко -1 (бол., Хафизуллин, Шаров), 41:27 — 3:1, Хафизулин — 1 (бол., Хмелевски, Кулемин), 43:30 — 3:2, Евсеев -1 (Лучевников, Семенов), 55:45 — 4:2Вратари: Билялов, Ахтямов — ЕжовБроски: 27 (8+15+4) — 24 (8+9+7)Штрафы: 10 (2+4+4) — 6 (4+2+0)

    После этой встречи у «Ак Барса» стало 14 очков, он идет на втором месте в конференции «Запад». «Салават Юлаев» занимает 7-е место и имеет 10 баллов.

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