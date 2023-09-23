ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бен Аскрен5 худших ударников за всю историю UFC
  • 16:00
    • «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:29
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат»
  • 11:24
    • «Молодежка» сборной России сыграет с академиями топ-клубов Бразилии
  • 11:06
    • Роналду рассказал, когда завершит карьеру
  • 10:41
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии
    Все новости спорта

    Тамбиев высказался об игре «Адмирала» после поражения в матче КХЛ с «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Динамо
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев недоволен игрой легионеров своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:5).

    Леонид Тамбиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Тамбиев

    «Немного подустало звено Шэна, и некому взять на себя бремя лидерства. Это закономерно. Молодые игроки не могут, как локомотивы, всё тащить. Где у нас остальные? Где у нас эти два легионера? Я их не вижу. Пока я не вижу того, как должны играть легионеры. Объективно и честно вам могу это сказать.

    Да и другим игрокам надо добавлять и добавлять. Во всём. Как можно играть с командой, которая обладает таким подбором хоккеистов, когда ты ещё и проигрываешь ей в борьбе? В единоборствах? В стыках? Не в системе игры, а в борьбе! Во вбрасываниях.

    У нас есть сутки с половиной, чтобы разобраться во всём и вытащить, может быть, тех людей, которые посвежее и кто не играл сегодня. Подумаем над этим.

    Серебряков приболел. Должен был играть Никита. Но к Паше Хомченко нет вопросов. Он держал команду столько, сколько мог. Старался и сражался. Но у нас есть люди, которые просто подводят команду.

  • Победная серия «Динамо» Москва, первые очки Мичкова в «Сочи», пять подряд поражений СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор третьей игровой недели
  • 18/09/2023

    • Качают головой, ещё чем-то качают и просто подводят. Во всех проигранных матчах у нас находятся такие люди. Они просто проваливают игры. За счёт своей плохой подготовки, за счёт своего мастерства, за счёт хоккейного интеллекта. Хотелось бы, чтобы таких людей в "Адмирале" не было.

    Если мы ставим таких людей в состав, то я ошибаюсь, но у нас не так много кадровых ресурсов. Я бы с удовольствием произвёл некоторые кадровые решения по игрокам, но на рынке никого нет, плюс финансовый вопрос, но тут вопросы не ко мне.

    Селекция и подписания игроков — это нормальный рабочий вопрос. Я хотел бы видеть других игроков в этой команде. Усилить команду, но надо работать с этими игроками. Как есть, так есть. То, что нам по карману, мы подпишем, но брать лишь бы брать — я этого тоже не хочу. Хочется вот от этих игроков, чтобы они приносили пользу "Адмиралу".

    Все прогнозы на КХЛ

    Вот этого и хочется, а не чтобы они сидели и кивали головой, делая вид, как они переживают. Вы на поле это показывайте, когда приходит полный зал, а вы пропускаете три гола после проигранных вбрасываний. И о чём здесь можно разговаривать?» — передаёт слова Тамбиева Чемпионат.

    После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место с 6-ю очками в активе. В следующем матче дальневосточники встретятся со СКА 25-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Мюнхенцы и на этот раз не удержат ворота на замке
  • «Бавария» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Манчестер Сити» забьет «Ноттингем Форест» больше трех мячей?
  • «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие