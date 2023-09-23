Тамбиев высказался об игре «Адмирала» после поражения в матче КХЛ с «Динамо»

Главный тренернедоволен игрой легионеров своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским(4:5).

«Немного подустало звено Шэна, и некому взять на себя бремя лидерства. Это закономерно. Молодые игроки не могут, как локомотивы, всё тащить. Где у нас остальные? Где у нас эти два легионера? Я их не вижу. Пока я не вижу того, как должны играть легионеры. Объективно и честно вам могу это сказать.

Да и другим игрокам надо добавлять и добавлять. Во всём. Как можно играть с командой, которая обладает таким подбором хоккеистов, когда ты ещё и проигрываешь ей в борьбе? В единоборствах? В стыках? Не в системе игры, а в борьбе! Во вбрасываниях.

У нас есть сутки с половиной, чтобы разобраться во всём и вытащить, может быть, тех людей, которые посвежее и кто не играл сегодня. Подумаем над этим.

Серебряков приболел. Должен был играть Никита. Но к Паше Хомченко нет вопросов. Он держал команду столько, сколько мог. Старался и сражался. Но у нас есть люди, которые просто подводят команду.

Качают головой, ещё чем-то качают и просто подводят. Во всех проигранных матчах у нас находятся такие люди. Они просто проваливают игры. За счёт своей плохой подготовки, за счёт своего мастерства, за счёт хоккейного интеллекта. Хотелось бы, чтобы таких людей в "Адмирале" не было.

Если мы ставим таких людей в состав, то я ошибаюсь, но у нас не так много кадровых ресурсов. Я бы с удовольствием произвёл некоторые кадровые решения по игрокам, но на рынке никого нет, плюс финансовый вопрос, но тут вопросы не ко мне.

Селекция и подписания игроков — это нормальный рабочий вопрос. Я хотел бы видеть других игроков в этой команде. Усилить команду, но надо работать с этими игроками. Как есть, так есть. То, что нам по карману, мы подпишем, но брать лишь бы брать — я этого тоже не хочу. Хочется вот от этих игроков, чтобы они приносили пользу "Адмиралу".

Все прогнозы на КХЛ

Вот этого и хочется, а не чтобы они сидели и кивали головой, делая вид, как они переживают. Вы на поле это показывайте, когда приходит полный зал, а вы пропускаете три гола после проигранных вбрасываний. И о чём здесь можно разговаривать?» — передаёт слова Тамбиева Чемпионат.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место с 6-ю очками в активе. В следующем матче дальневосточники встретятся со СКА 25-го сентября.