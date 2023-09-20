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    Светлов: СКА обречен прибавлять

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    Известный тренер Сергей Светлов поделился мнением о серии поражений СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

    Сергей Светлов
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    Сергей Светлов

    СКА проиграл пять матчей подряд и опустился на десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

    «Вот за СКА — меньше всего беспокойства, команда обречена прибавлять.

    Возьмите того же Гальченюка, сына моего одноклубника Александра по московскому "Динамо" 80-х годов. Да, у парня под семьсот матчей в НХЛ, но он мог немного недооценить КХЛ, специфику нашей лиги.

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    • Но Алекс прибавляет с каждой сменой и скорее рано, чем поздно выйдет на свой уровень, мастерство позволяет. Как и многие его партнеры», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч СКА — «Северсталь»

    В ближайшем матче СКА сыграет на своем льду против череповецкой «Северстали». Игра состоится 20 сентября, начало — в 19:30 мск.

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