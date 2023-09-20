1-й таймМанчестер Сити — Црвена ЗвездаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн Варрен Заир-ЭмериЮные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24 Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это
    Все новости спорта

    СКА наконец-то прервет проигрышную серию?

    СКА — «Северсталь». Ставка (к. 1.64), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 20 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на СКА — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    СКА пока что преподносит главный сюрприз начавшегося чемпионата со знаком «минус». После первых двух матчей сезона ничего не предвещало беды, но сейчас у парней Ротенберга уже пять поражений подряд, и тучи над ним сгустились максимально.

    Не сказать, что у коллектива из Санкт-Петербурга вообще ничего не получается, но качество хоккея явно оставляет желать лучшего.

    Только в одной встрече против «Спартака» (0:3) питерские «армейцы» проиграли безвольно, но им от этого явно нелегче.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед домашним поединком с «Северсталью» у дружины из северной столицы предпоследнее место в западной конференции, с которого нужно максимально быстро выбираться.

    «Северсталь»

    Команда Козырева находится в состоянии максимальной турбулентности, поскольку по первым играм сезона совсем нельзя спрогнозировать, в каком настроении будет «Северсталь» перед началом нового матча.

    Вроде видно, что структурные изменения в звеньях по сравнению с прошлым сезоном произведены, а игроки находятся на максимально подходящих им позициях, но в определённые промежутки матча командная «химия» как будет испаряется.

    В последнем проигранном матче «Сочи» (3:5) был раз тот случай, когда гостей как будто не существовало на льду.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Удивительное дело, но череповецкий клуб находится в таблице конференции выше, чем СКА, но нанести очередное поражение питерцам, да ещё и на их льду, кажется совсем нереальной задачей.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.65, на гостей — 4.15.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не могут проиграть снова.

    Альтернативный прогноз: Игра претендует на звание результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шахтер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фрех — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Калинина — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фернандес — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на хоккей. СКА наконец-то прервет проигрышную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры