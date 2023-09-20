СКА
СКА пока что преподносит главный сюрприз начавшегося чемпионата со знаком «минус». После первых двух матчей сезона ничего не предвещало беды, но сейчас у парней Ротенберга уже пять поражений подряд, и тучи над ним сгустились максимально.
Не сказать, что у коллектива из Санкт-Петербурга вообще ничего не получается, но качество хоккея явно оставляет желать лучшего.
Только в одной встрече против «Спартака» (0:3) питерские «армейцы» проиграли безвольно, но им от этого явно нелегче.
Перед домашним поединком с «Северсталью» у дружины из северной столицы предпоследнее место в западной конференции, с которого нужно максимально быстро выбираться.
«Северсталь»
Команда Козырева находится в состоянии максимальной турбулентности, поскольку по первым играм сезона совсем нельзя спрогнозировать, в каком настроении будет «Северсталь» перед началом нового матча.
Вроде видно, что структурные изменения в звеньях по сравнению с прошлым сезоном произведены, а игроки находятся на максимально подходящих им позициях, но в определённые промежутки матча командная «химия» как будет испаряется.
В последнем проигранном матче «Сочи» (3:5) был раз тот случай, когда гостей как будто не существовало на льду.
Удивительное дело, но череповецкий клуб находится в таблице конференции выше, чем СКА, но нанести очередное поражение питерцам, да ещё и на их льду, кажется совсем нереальной задачей.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.65, на гостей — 4.15.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не могут проиграть снова.
Альтернативный прогноз: Игра претендует на звание результативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.14.