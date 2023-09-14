«Торпедо» — «Куньлунь» счет матча 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)

Нижегородское, проигрывая после двух периодов со счетом 0:2, смогло переломить ход игры си забросить пять безответных шайб.

Хет-трик в команде Игоря Ларионова сделал нападающий Максим Летунов, еще по разу отличились Андрей Белевич и Василий Атанасов.

За «Куньлунь» дубль сделал Девин Броссо.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Китай) 5:2 (0:1, 0:1, 5:0) Голы: Броссо -1 (бол., Меркли, Вуд), 7:17 — 0:1, Броссо -2 (Вон, Оттенбрайт), 36:07 — 0:2, Летунов -1 (бол., Атанасов), 40:31 — 1:2, Белевич — 1 (мен), 44:25 — 2:2, Атанасов — 1 (Ураков), 54:59 — 3:2, Летунов — 2 (Коваленко, Артамонов), 57:02 — 4:2, Летунов — 3 (бол., Коваленко, Конюшков), 58:19 — 5:2Вратари: Гуска — ДжурасикШтраф: 12 (4+2+6) — 24 (6+6+12)Броски: 50 (13+11+26) — 17 (6+7+4)

В следующем туре «Торпедо» будет принимать дома «Автомобилист», а «Куньлунь» ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 16 сентября.