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    «Торпедо» забросило в третьем периоде 5 шайб и одержало победу над «Куньлунем»

    «Торпедо» — «Куньлунь» счет матча 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Куньлунь Ред Стар
    Нижегородское «Торпедо», проигрывая после двух периодов со счетом 0:2, смогло переломить ход игры с «Куньлунем» и забросить пять безответных шайб.

    Автор хет-трика Максим Летунов
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    Автор хет-трика Максим Летунов

    Хет-трик в команде Игоря Ларионова сделал нападающий Максим Летунов, еще по разу отличились Андрей Белевич и Василий Атанасов.

    За «Куньлунь» дубль сделал Девин Броссо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Китай) 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)
    Голы: Броссо -1 (бол., Меркли, Вуд), 7:17 — 0:1, Броссо -2 (Вон, Оттенбрайт), 36:07 — 0:2, Летунов -1 (бол., Атанасов), 40:31 — 1:2, Белевич — 1 (мен), 44:25 — 2:2, Атанасов — 1 (Ураков), 54:59 — 3:2, Летунов — 2 (Коваленко, Артамонов), 57:02 — 4:2, Летунов — 3 (бол., Коваленко, Конюшков), 58:19 — 5:2Вратари: Гуска — ДжурасикШтраф: 12 (4+2+6) — 24 (6+6+12)Броски: 50 (13+11+26) — 17 (6+7+4)

    В следующем туре «Торпедо» будет принимать дома «Автомобилист», а «Куньлунь» ярославский «Локомотив». Обе встречи пройдут 16 сентября.

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