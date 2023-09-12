Игнатьев: В этот раз мы снова попали на разъяренного зверя

Главный тренервысказался относительно поединка против(1:2).

«Поздравляю "Локомотив" с долгожданной победой, два дня её ждали. Мы представляли, каким "Локомотив" выйдет сегодня, поскольку видели, каким "Ак Барс" вышел на нас после поражения от "Сочи". В этот раз мы снова попали на разъяренного зверя. Мы были готовы к этому.

Первый период провели в обоюдных атаках. Да, "Локомотив" больше атаковал, но мы неплохо выглядели. Таким же был и второй период. Хорошо, что вышли на третий период при счёте 1:1, мы были готовы к заключительному отрезку. Однако проигранное вбрасывание, хороший бросок — и игра проиграна. Неплохой матч с нашей стороны. Наша ошибка была лишь в том, что проиграли вбрасывание и допустили бросок по воротам. "Локомотив" переиграл нас на точке, у них было тотальное преимущество в этом компоненте. Каждое проигранное вбрасывание — это упущенная инициатива.

Ошибочно считать, что мы подсели, если у соперника получается несколько хороших атак. Если возвращаться к игре с ЦСКА, то мы в том матче выигрывали, поэтому ожидали, что в третьем периоде армейцы пойдут вперёд. Сегодня зрители также гнали "Локомотив" вперёд в третьем периоде, это нормально. "Локомотив" хорошо выглядел, им нужно отдать должное. Но мы достойно отбивались. Хозяева создавали траффик у ворот, мы старались блокировать набросы. Смит провёл классную игру. Но, ещё раз повторюсь, мне не показалось, что мы подсели.

Попадём ли в плей-офф? Очень бы хотели. У всех есть желание там оказаться, для этого мы все и собрались. Насколько нам позволят травмы, длина скамейки — посмотрим. Поживём-увидим», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (6 очка). «Куньлунь» — на 1-й позиции (8).