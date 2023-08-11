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    «Салават Юлаев» взял верх над «Металлургом» на Кубке Республики Башкортостан

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    В матче Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 5:2.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    На голы Алексея Василевского, Владислава Ефремова, Вячеслава Лещенко, Матвея Бабенко и Михаила Науменкова гости ответили точными бросками Никиты Михайлиса и Романа Канцерова.

    Кубок Республики Башкортостан
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Василевский — 1 (Коледов), 7:04 — 1:0. Михайлис — 1 (бол., Гребенкин, Зернов), 30:38 — 1:1. Канцеров — 1 (Паливко), 37:25 — 2:2. Ефремов — 1 (Коледов), 37:25 — 2:2. Лещенко — 1 (Шаров), 39:06 — 3:2. Бабенко — 1, 55:09 — 4:2. Науменков — 1 (Лещенко), 57:49 — 5:2Вратари: Ежов — Загидулин
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