Агент Яшкина: В данный момент Дмитрий ведет переговоры только со СКА

Хоккейный агентвысказался о ситуации с чешским нападающим

В минувшем сезоне 30‑летний Яшкин выступал в СКА, где набрал 62 очков (40+22) в 67 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром и снайпером в сезоне КХЛ. Теперь контракт Яшкина со СКА истек.

«В данный момент мы ведем переговоры только со СКА, но прогресс в них незначительный. При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов КХЛ», — приводит слова агента «Матч ТВ».

На Дмитрия Яшкина претендуют «Ак Барс», «Авангард», «Металлург». Но есть вариант, при котором форвард может остаться в СКА.