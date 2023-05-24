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    Агент Яшкина: В данный момент Дмитрий ведет переговоры только со СКА

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    Хоккейный агент Глеб Чистяков высказался о ситуации с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным.

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    В минувшем сезоне 30‑летний Яшкин выступал в СКА, где набрал 62 очков (40+22) в 67 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром и снайпером в сезоне КХЛ. Теперь контракт Яшкина со СКА истек.

    «В данный момент мы ведем переговоры только со СКА, но прогресс в них незначительный. При этом мы знаем, что к Дмитрию проявляет интерес ряд других клубов КХЛ», — приводит слова агента «Матч ТВ».

    На Дмитрия Яшкина претендуют «Ак Барс», «Авангард», «Металлург». Но есть вариант, при котором форвард может остаться в СКА.

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