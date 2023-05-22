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    Норвегия сенсационно обыграла Канаду на чемпионате мира

    Канада — Норвегия: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Канады Сборная Норвегии
    Норвегия одержала победу над Канадой (3:2 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

    Сборная Норвегии
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    Сборная Норвегии

    По ходу матча сборная Норвегии вела в два гола. У номинальных гостей отличились Андреас Мартинсен и Сондре Ольден.

    Сборная Канады забила первый гол уже на 28-й минуте встречи, а сравняла счет за 12 секунд до конца третьего периода. Гол забили Милан Лучич и Лоусон Круз соответственно.

    Команды довели дело до буллитной серии, где сильнее оказались норвежцы. Победный буллит забил форвард Томас Ольсен.

    Чемпионат мира. Группа B.
    Канада — Норвегия 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1).
    Голы: Мартинсен — 1 (Олимб), 09:45 — 0:1. Ольден — 1 (Сальстен), 21:52 — 0:2. Лучич — 2 (Уигар, Миддлтон), 28:26 — 1:2. Круз — 4 (Карконе), 59:48 — 2:2Победный буллит: Томас ОльсенВратари: Хофер — АрнценБроски: 33 (9+10+11+3) — 24 (7+9+4+4)Штраф: 19 — 2

    После этого матча Норвегия занимает 6-е место в группе B с 6-ю очками в активе. Канада — на 3-й позиции (12 баллов).

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