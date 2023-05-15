Швеция по буллитам обыграла Финляндию на ЧМ-2023

Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2023 года.

Победный бросок в серии послематчевых буллитов на счету Лукаса Раймонда.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A Финляндия — Швеция — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) Голы: Линдберг — 2 (Зеттерлунд, Берггрен), 37:17 — 0:1. Ламмикко — 1 (Песонен, Капанен), 46:47 — 1:1.Вратари: Ларми — Лар. Юханссон.Штраф: 4 — 6.Броски: 28 (8+5+14+1) — 26 (9+11+2+4).

Таким образом, сборная Швеции набрала восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А. У Финляндии четыре пункта и четвёртая строчка.