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    Финляндия — Швеция: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Финляндия — Швеция

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Финляндии Сборная Швеции
    В 20:20 15.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Финляндия — Швеция в группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

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    Последний матч: «Швеция» — «Финляндия» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Швеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Финляндия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Швеция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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