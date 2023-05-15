В 20:20 15.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «Швеция» — «Финляндия» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Швеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Финляндия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Швеция.

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