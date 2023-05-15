В матче чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 15 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Финляндия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Пока Финляндия проводит противоречивый турнир. В таблице группы A она выпала за пределы четверки, в дебютном матче крупно влетела США (1:4), а во втором заходе с трудом переиграла Германию (3:4). Для сборной, имеющей один из сильнейших составов, такое никуда не годится.

В двух турах Финляндия высветила свою трухлявую защиту, пройти которую смогли даже немцы. В матче, переросшим в результативное месиво, бундестим нанесла всего 13 бросков в створ (23% реализации). Конечно, вопросы и остались к вратарю Юсси Олкинуоре, который собрал 10 сэйвов (76.92%).

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По ходу матча с Германией команда Юкки Ялонена выскочила вперед. На 9-й минуте отличился амбассадор «Монреаля» Йоэль Армиа. Но за 2 с небольшим минуты до перерыва финны пропустили, а во вторых двадцати получили еще один разряд молнии.

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Уступая 1:2, Финляндия вовремя выпустила на волю свои морально-волевые и переломила встречу дублем Сакари Маннинена. А окончательно срубить андердога помогла шайба Микко Лехтонена в третьем периоде.

Швеция

В двух встречах на этом чемпионате Швеция не постеснялась сыграть в свой хоккей — забить нужное для победы количество голов и намертво законсервировать ворота. Итог — две победы и второе место в таблице.

От лидеров группы A — США — скандинавов отделяют дополнительные показатели, при этом на данном этапе Швеция, хоть и забросила всего шесть шайб, не пропустила ни разу, в то время как те же Штаты успели достать из своей рамы дважды.

После победы над Германией в лайт-режиме — 1:0 команда Сэма Халлама устроила разнос Австрии — 5:0. Ради тотального уничтожения аутсайдера Швеция нанесла 32 удара в створ и подняла реализацию до 15.63%.

Суперудачно на текущем турнире дебютировал 20-летний кипер Йеспер Уоллстедт, которому для шатаута потребовалось 18 сэйвов, а вот его коллеге повезло меньше. Бернхард Штаркбаум спас свою команду 27 раз — 84.38%.

Коэффициенты

На Финляндию букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.00, а на Швецию — 2.65.

Прогноз

После поражения на старте финны успешно прошли курс реабилитации, обыграв Германию. Несмотря на это, команда Ялонена по-прежнему выглядит неубедительно. Она мало бьет в створ и имеет катастрофически слабую защиту.

А что Швеция? Швеция на этом турнире представляет собой хороший баланс уверенной в себе атаки и опытной защиты . Это дало им положительный результат в двух предыдущих матчах.

Да, команда Халлама по умолчанию обязана была выносить андердогов, но при этом она остается единственной в своей группе без пропущенных голов. Кажется, в нынешнем облике скандинавы готовы прикончить хозяев турнира.

Ставка

Несмотря на предматчевые расклады, Швеция создает впечатление команды, способной справиться с одним из фаворитов чемпионата. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой 0 за 2.09.

Учитывая каменную оборону, которую собрал Сэм Халлам, в этой игре не стоит ждать тотал «больше». Наш альтернативный прогноз — Швеция не проиграет + ТМ 6.5 с коэффициентом 1.95.