Чехия — Казахстан: счет матча 5:1, обзор голов

Чехия обыграла Казахстан (5:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

В первом периоде сборная Чехии забила два безответных гола. Сначала защитник Якуб Зборжил открыл счет в матче, а затем форвард Доминик Кубалик реализовал большинство чешской сборной.

Во втором периоде сборная Казахстана сократила отставание до минимума. Гол забил Максим Мухаметов.

В третьем периоде забивали только чехи. Сначала нападающий Лукаш Седлак вернул преимущество своей команды в две шайбы.

Спустя 4 минуты игрового времени защитник Чехии Ян Коштялек сделал счет разгромным — 4:1.

Точку в этом матче поставил Доминик Кубалик за минуту до конца третьего периода.

Чемпионат мира Чехия — Казахстан 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). Голы: Зборжил — 1 (Соботка, Седлак), 08:48 — 1:0. Кубалик — 1 (бол. Кемпны, Седлак), 15:25 — 2:0. Мухаметов — 2 (Муратов, Кайыржан), 31:18 — 2:1. Седлак — 3 (Томашек), 41:06 — 3:1. Коштялек — (бол. Червенка, Шпачек), 45:46 — 4:1. Кубалик — 2 (бол. Шпачек, Коштялек), 58:59 — 5:1Вратари: Лангхамер — ШутовБроски: 43 (17+12+14) — 15 (4+5+6)Штраф: 2 — 14

После этого матча Чехия занимает 3-е место в группе B с 6-ю очками в активе. Казахстан — на 5-й строчке (2).