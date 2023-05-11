В 02:00 11.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Флорида» — «Торонто» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Торонто». Коэффициент ставки — 5.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торонто»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Торонто.

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