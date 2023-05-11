В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Несмотря на моментами слабую игру и дикий фарт, «Флорида» проводит разрывную серию, в которой выигрывает 3:0. В последнем матче, прошедшем в Санрайзе, победу удалось выцарапать в овертайме — 3:2.

Как и в двух предыдущих матчах в Канаде, «Флорида» не уничтожала соперника каким-нибудь астрономическим количеством бросков в створ ворот. Суммарно она нанесла 29 ударов. Их реализация была прокачана до 10.34% — стабильный показатель в серии.

А вот у Сергея Бобровского работы было чуть меньше. Да, россиянин вновь стал королем хайлайтов, но оформил при этом 22 сэйва. На «Скотиабанк Арене» киперу приходилось справляться с 35+ попытками «Лифс».

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По ходу матча 8 мая «Флорида» постоянно занималась отыгрышем. Дважды кряду она успешно камбэчила и перевела раунд в овертайм. Убийцей «Торонто» в дополнительном периоде стал Сэм Рейнхарт. Для очередного маленького чуда ему хватило трех минут.

«Торонто»

Кажется, бесхарактерность в трудных ситуациях и исчезновение с радаров лидеров команды сформировали мощное комбо, которое со скоростью света отдаляет «Торонто» от следующего этапа Кубка Стэнли — 0:3.

В двух последних матчах «Торонто» выходил вперед. В канадской встрече он мочил «Флориду» в две шайбы, но облажался, а в раунде на территории Санрайза «Лифс» лидировали пару раз и даже смогли уйти на первый перерыв в качестве промежуточного лидера. Но гостевое преимущество тоже ушло в топку.

Счет на «FLA Live Арене» расконсервировал Сэм Лафферти, а второй гол в составе «Торонто» положил Эрик Густафссон. Всего же за весь матч канадцы нанесли 24 удара в створ, 8.33% пересекли линию. По числу точных бросков команда Шелдона Кифа показала самые низкие за три игры цифры.

Неприятность во втором периоде произошла с Ильей Самсоновым. Россиянин жестко столкнулся с одноклубником и ушел с площадки до конца матча. Его участие в четвертой встрече в данный момент под вопросом.

Коэффициент

На «Флориду» букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.64, а на «Торонто» — 2.37.

Прогноз

Кажется, после трех подряд резких оплеух «Торонто» не успеет подняться. В попытках оклематься и выдать камбэк межгалактического уровня может случиться еще один влет, который отправит канадцев на заслуженный отпуск.

Неожиданно «Флорида» заимела шанс стать первым полуфиналистом Кубка Стэнли. И крайне важно команде Пола Мориса добиться этого дома. Если же разрыв сократится, то возвращаться при 3:1 в Канаду, где есть риск допустить еще одну срезку — совершенно ненужный расклад. Этого «Пантерз» хотят избежать. Три квеста они прошли почти без сбоев, осталось последнее усилие.

Ставка

Команда Пола Мориса сделает все, чтобы праздник в Санрайзе состоялся. Но, учитывая упертость «Торонто», хозяевам вновь может пригодиться их умение камбэчить. В двух матчах из трех «Пантерз» пришлось отыгрываться . Наши прогноз и ставка — волевая победа «Флориды» за 5.55.

Минимум 4 шайбы было забито в каждой предыдущей очной игре, поэтому в качестве альтернативы предлагаем более скромный вариант для ставки — «Флорида» победит + ТБ 3.5 за 2.70.