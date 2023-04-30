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    Кадейкин: Пришло время сказать спасибо «Салавату Юлаеву»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Нападающий Александр Кадейкин выразил благодарность «Салавату Юлаеву» за 5 сезонов в клубе.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    «Пришло время сказать большое спасибо "Салавату Юлаеву" за пять лет в Уфе. У меня остаются только приятные воспоминания. Это был очень важный и успешный этап карьеры, на протяжении всех сезонов был прогресс. Я благодарен клубу, у нас получилось очень плодотворное и хорошее сотрудничество.

    За счёт чего удалось достичь прогресса в "Салавате Юлаеве"? Всё вместе сложилось. Всегда было доверие со стороны тренерского штаба, в разные годы у меня были свои роли. При Николае Леонидовиче Цулыгине я выходил в меньшинстве, в концовках матчей.

    При Томи Лямся у меня были другие задачи, новый этап. С Виктором Николаевичем Козловым в последнем сезоне я играл в центре первого звена. В "Салавате Юлаеве" есть отличные условия для роста, прогресса хоккеистов, которые создаёт руководство клуба.

    Были и непростые моменты, но я старался выжить максимум из всего. Считаю, что это у меня получилось. И в состав сборной России я начал попадать после того, как раскрылся в Уфе. Это был хороший опыт, который дал мне многое в карьере.

    Большое спасибо за поддержку! Она чувствовалась всегда. Фан-сектор команды очень креативный, со своим подходом ко всем деталям. Особенные баннеры к важным матчам, невероятная атмосфера на "зелёном дерби". Всегда нравилось играть в Уфе, это полная арена, колоссальная поддержка трибун. Каждый матч — как новая история. За это огромная благодарность.

    Также хочу сказать спасибо за конструктивную критику. Все знают, что она есть, иногда в большом количестве. Именно конструктивная критика мотивирует и помогает не улетать в космос, оставаться в рабочем режиме. В Уфе требовательные болельщики, и это большой плюс.

    Спасибо за такое отношение к команде и за такую требовательность. Для людей хоккей занимает особенное место в жизни. Нам не всегда удавалось радовать результатом болельщиков, но ведь в этом и заключается спорт, в эмоциях.

    Ты проигрываешь, это тяжёлый удар, переживаешь, а потом приходят долгожданные победы. И эмоции от хоккея, от игры постоянно разные.

    Спасибо болельщикам, что мне посчастливилось пережить эти эмоции с ними. Это были потрясающие пять сезонов!» — цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.

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    • За 5 сезонов в «Салавате» форвард сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков.

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