«Авангард» переиграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

«Авангард» переиграл «Ак Барс» Фото: globallookpress.com
На голы Виктора Сведберга, Рида Буше и Алекса Бродхерста хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Сведберг — 2, 16:16 — 0:1. Буше — 7 (бол., Ткачев), 28:04 — 0:2. А. Бродхерст — 2 (Толчинский, Шарипзянов), 38:57 — 0:3. Лукоянов — 1 (Лямкин, Галимов), 46:44 — 1:3. Юдин — 1 (Сафонов), 59:57 — 2:3Вратари: Билялов (Мифтахов, 40:00, 58:05 — 59:57) — ДемченкоШтраф: 8 — 6Броски: 31 (3+11+17) — 28 (12+10+6)
Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 5 апреля в Омске.