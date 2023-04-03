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    «Авангард» переиграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Во втором матче финала Восточной конференции КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2.

    «Авангард» переиграл «Ак Барс»
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    «Авангард» переиграл «Ак Барс»

    На голы Виктора Сведберга, Рида Буше и Алекса Бродхерста хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
    Голы: Сведберг — 2, 16:16 — 0:1. Буше — 7 (бол., Ткачев), 28:04 — 0:2. А. Бродхерст — 2 (Толчинский, Шарипзянов), 38:57 — 0:3. Лукоянов — 1 (Лямкин, Галимов), 46:44 — 1:3. Юдин — 1 (Сафонов), 59:57 — 2:3Вратари: Билялов (Мифтахов, 40:00, 58:05 — 59:57) — ДемченкоШтраф: 8 — 6Броски: 31 (3+11+17) — 28 (12+10+6)

    Таким образом, «Авангард» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет 5 апреля в Омске.

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