Ларионов продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне

Нижегородское «Торпедо» не будет увольнятьс поста главного тренера команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Харламов.

Команда Ларионова проиграла питерскому СКА (0-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была "от ножа", но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог бы быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся более сильными.

В целом я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на "Западе" в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать.

Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без него эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — приводит слова Харламова ТАСС.