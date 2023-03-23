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    Ларионов продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» не будет увольнять Игоря Ларионова с поста главного тренера команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Харламов.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    Команда Ларионова проиграла питерскому СКА (0-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

    «Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была "от ножа", но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог бы быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся более сильными.

    В целом я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на "Западе" в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать.

    Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без него эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — приводит слова Харламова ТАСС.

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