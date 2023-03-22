СКА одержал волевую победу над «Торпедо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Марат Хайруллин Фото: globallookpress.com
В первом периоде хозяева ушли в отрыв благодаря дублю Сергея Гончарука. До перерыва шайбу отыграл Роман Рукавишников.
В третьем периоде Василий Атанасов увеличил отрыв, однако СКА забил 4 шайбы подряд. Авторами голов стали Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (2:1, 0:0, 1:4)
Голы: Гончарук — 3 (бол., Кручинин, Конюшков), 1:31 — 1:0. Гончарук — 4 (Коваленко, Федотов), 4:45 — 2:0. Рукавишников — 1 (Воробьев, Камалов), 16:25 — 2:1. Атанасов — 1 (Белевич, Веряев), 43:49 — 3:1. Галимов — 2 (Фальковский, Поляков), 50:13 — 3:2. Гусев — 5 (Хуснутдинов), 53:17 — 3:3. Ожиганов — 2 (Хайруллин), 56:42 — 3:4. Хайруллин — 6, 58:19 — 3:5Вратари: Кульбаков — Николаев (Подъяпольский, 4:45)Штраф: 4 — 6Броски: 19 (9+6+4) — 42 (12+12+18)Счет в серии: 0-4
Таким образом, СКА одержал четвертую победу в серии подряд (4:0) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.