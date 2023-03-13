Билялетдинов: Я с уважением отношусь к игрокам, для меня они все одинаковые

Главный тренерподелился мнением о том, как нужно строить взаимоотношение с игроками в команде.

«Нельзя никого выделять. Иногда кому-то, может, и кажется, что к определённому человеку тренер относится с каким-то бóльшим вниманием, нежели к другому. Но это не говорит ни о чём. Для меня они все одинаковые.

Я с уважением к ним отношусь. Это главное — уважать то, что они делают. С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, всё бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же всё видят. И это тоже нехорошо.

Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него всё нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» по ходу нынешнего сезона. Команда завершила регулярный чемпионат КХЛ на 1-м месте в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф команда прошла «Нефтехимик» (4:2 в серии) и во второй стадии встретится с владивостокским «Адмиралом».