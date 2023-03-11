«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Кирилл Панюков, Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Воронков стали авторами заброшенных шайб в составе победителей.
За нижнекамцев точными бросками отметились Ансель Галимов и Андрей Чивилев.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 2 (Камара, Шафигуллин), 0:42 — 1:0. Панюков — 1 (Семенов, Галиев), 1:02 — 1:1. Чивилев — 3 (Кизимов, Сидоров), 33:05 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров, Евсеев), 43:49 — 2:2. Кагарлицкий — 3 (Радулов, Билялов), 50:26 — 2:3. Воронков — 4 (мен., п.в.), 57:57 — 2:4Вратари: Тихомиров (57:02 — 57:57, 58:39) — БиляловШтраф: 12 — 8Броски: 31 (13+10+8) — 29 (8+8+13)
Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-2 и пробился в полуфинал Восточной конференции.