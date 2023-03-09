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    Козлов: В овертайме нам не повезло

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итог матча против «Адмирала» (3:4 ОТ).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Доволен командой в том плане, что мы не сдались, отыгрались. В овертайме нам не повезло. Дроздов и Кадейкин сейчас проходят обследование. Утром будут результаты.

    Надо отталкиваться от своей игры, много менять не надо. Вы видели глаза ребят? Все горели. Мотивация не актуальна. Подготовка будет завтра в самолете.

    Посмотрите на этих ребят — звери! А с чего они начинали? На них скептически смотрели. Пацаны сейчас бьются, результат не сразу будет. Они первый полноценный сезон проводят», — приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс».

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    • Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу «Адмирала». Шестая игра состоится 11 марта во Владивостоке.

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