Козлов: В овертайме нам не повезло

Главный тренерподвел итог матча против(3:4 ОТ).

«Доволен командой в том плане, что мы не сдались, отыгрались. В овертайме нам не повезло. Дроздов и Кадейкин сейчас проходят обследование. Утром будут результаты.

Надо отталкиваться от своей игры, много менять не надо. Вы видели глаза ребят? Все горели. Мотивация не актуальна. Подготовка будет завтра в самолете.

Посмотрите на этих ребят — звери! А с чего они начинали? На них скептически смотрели. Пацаны сейчас бьются, результат не сразу будет. Они первый полноценный сезон проводят», — приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс».

Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу «Адмирала». Шестая игра состоится 11 марта во Владивостоке.