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    Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что его команда заслужила победу в матче с «Салаватом Юлаев» (4:3).

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    «В плей-офф все решают нюансы. Человеческий фактор. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, но мы направляем команду. Ребята — молодцы, что слушают меня и переносят на площадку.

    — Как можно перегореть, играя против "Салавата Юлаева"? Все понимают, кто фаворит этой пары. Я тоже понимаю. Я же не дурак. Не долго осталось ждать решающего матча.

    Класс команды определяется даже при не лучшей игре, но умеет добиваться результата. Кто сказал, что мы отскочили? Я считаю, что "Салават" отскочил. Мы 3:0 вели», — сказал главный тренер «Адмирала».

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