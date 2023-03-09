Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом»

Главный тренер «Адмирала»считает, что его команда заслужила победу в матче с «Салаватом Юлаев» (4:3).

«В плей-офф все решают нюансы. Человеческий фактор. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, но мы направляем команду. Ребята — молодцы, что слушают меня и переносят на площадку.

— Как можно перегореть, играя против "Салавата Юлаева"? Все понимают, кто фаворит этой пары. Я тоже понимаю. Я же не дурак. Не долго осталось ждать решающего матча.

Класс команды определяется даже при не лучшей игре, но умеет добиваться результата. Кто сказал, что мы отскочили? Я считаю, что "Салават" отскочил. Мы 3:0 вели», — сказал главный тренер «Адмирала».