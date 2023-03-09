«Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев»

победилв выездном матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Счет составил 4:3 в пользу команды из Владивостока. По шайбе у нее забросили Александр Шевченко, Данил Файзуллин и Юрий Паутов. Михаил Науменков и Алексей Пустозеров (дубль) ответили у хозяев.

В дополнительное время Шевченко сделал дубль и позволил гостям уйти в отрыв.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1) Голы: А.А. Шевченко — 1 (Берлев, Чебыкин), 0:52 — 0:1. Файзуллин — 2 (бол., Червены, Криштоф), 1:26 — 0:2. Паутов — 2 (Гутик, Берлев), 23:59 — 0:3. Науменков — 1 (бол., Шмелев), 32:56 — 1:3. Пустозеров — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 34:00 — 2:3. Пустозеров — 2 (бол.), 59:51 — 3:3. А. Шевченко — 1 (Грачев, Файзуллин), 65:18 — 3:4Вратари: Ежов (58:36 — 59:51) — СеребряковШтраф: 8 — 12Броски: 40 (9+10+14+7) — 25 (13+2+8+2)

Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу «Адмирала». Шестая игра состоится 11 марта во Владивостоке.