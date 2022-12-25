Генеральный менеджер «Ак Барса» заявил, что увольнение Знарка стало неожиданностью

Генеральный менеджеррассказал об увольнении

«Это было неожиданное решение для всех, и, как мы говорим, он ушёл на хорошей ноте, выиграв.

Получилось так, как получилось. Что касается причин, то где-то нам не везло, и я считаю, что это не только его ошибка, а наша общая: и игроков, и менеджмента. Где-то каждый недоработал.

Мы считаем, что пригласить Знарка было правильным решением. Немного не получилось в плане везения, каких-то вещей, потом приняли такое решение.

Что касается разговоров про кланы, вы же видите, как общаются Вадим Шипачев, Александр Радулов, играют в одном звене, общаются на льду. Думаю, это просто придуманная история.

Когда объявим нового главного тренера? Мы сразу сказали, что Юрий Бабенко станет исполняющим обязанности на месяц, конкретного решения по главному тренеру ещё нет.

В конце месяца, возможно, какое-то понимание будет. Не исключаем определённых вещей, которые, возможно, будут, но это всё будет после нынешней поездки команды», — цитирует Валиуллина ТАСС.