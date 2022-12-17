Морозов: КХЛ не будет вводить ограничения из-за эпидемии гриппа

Президент КХЛзаверил, что матчи будут проходить в прежнем режиме несмотря на рост заболеваемости гриппом в России.

«Надо следить за своим здоровьем. Сейчас такое время, что много кто болеет. Я тоже переболел, прилетев из Челябинска.

В лиге и до перерыва, когда мы следили за составами и состоянием здоровья игроков, много команд, которые перенесли эпидемию гриппа.

Надеюсь, сейчас все вылечились. Буквально через два дня стартует чемпионат.

Мы не вводим масочный режим. Это обычный грипп. Пандемия коронавируса научила правильно относиться и следить за здоровьем», — сказал Морозов СЭ.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ возобновляется 19 декабря после проведения Матча звезд.