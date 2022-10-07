СКА добыл волевую победу над «Витязем»

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Марат Хайруллин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ровно через минуту Иван Ежов во второй раз поразил ворота СКА. На 40-й минуте Михаил Воробьёв восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Роман Абросимов с передачи Кирилла Рассказова забил третий гол. На 53-й минуте Михаил Воробьёв оформил дубль. На последней минуте Василий Глотов вывел хозяев вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 11 октября в Санкт-Петербурге сыграет с минским «Динамо». «Витязь» 9 октября примет «Спартак».
СКА занимает первое место на Западе, набрав 31 очко в 16 матчах. «Витязь» прервал серию из четырех побед подряд и занимает шестое место, 19 очков в 15 встречах.