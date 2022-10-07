СКА добыл волевую победу над «Витязем»

на своем льду принималрамках очередного матча КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Марат Хайруллин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ровно через минуту Иван Ежов во второй раз поразил ворота СКА. На 40-й минуте Михаил Воробьёв восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Роман Абросимов с передачи Кирилла Рассказова забил третий гол. На 53-й минуте Михаил Воробьёв оформил дубль. На последней минуте Василий Глотов вывел хозяев вперёд.

КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Голы: Рассказов — 4 (Старков, Шикин), 9:28 — 0:1. Хайруллин — 10 (бол., Зыков, Воробьев), 27:47 — 1:1. Ежов — 1 (Попов, Яровой), 28:47 — 1:2. Воробьев — 4 (Фальковский, Волков), 39:04 — 2:2. Абросимов — 3 (Рассказов), 46:56 — 2:3. Воробьев — 5 (Моисеев), 52:32 — 3:3. Глотов — 2 (Жафяров, Фальковский), 59:14 — 4:3Вратари: Николаев — Шикин (59:26)Штраф: 6 — 14Броски: 37 (14+13+10) — 30 (4+18+8)Судьи: Гофман, Лаврентьев

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 11 октября в Санкт-Петербурге сыграет с минским «Динамо». «Витязь» 9 октября примет «Спартак».

СКА занимает первое место на Западе, набрав 31 очко в 16 матчах. «Витязь» прервал серию из четырех побед подряд и занимает шестое место, 19 очков в 15 встречах.