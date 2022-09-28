СКА дома победил «Адмирал»

Игроки СКА Фото: globallookpress.com
Победной стала шайба Эмиля Галимова. Помимо него в составе «армейцев» забивали Дмитрий Яшкин, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Игорь Ожиганов и Александр Никишин.
Единственная шайба в составе гостей на счету Рудольфа Червены.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Яшкин — 5 (Педан, Грант), 3:47 — 1:0. Галимов — 1 (Жафяров, Фальковский), 13:30 — 2:0. Бучельников — 1 (Галимов, Хайруллин), 29:13 — 3:0. Волков — 6 (Зыков, Фальковский), 38:41 — 4:0. Ожиганов — 3 (Хайруллин, Цицюра), 41:54 — 5:0. Червены — 4 (бол., Криштоф, Горшков), 46:24 — 5:1. Никишин — 2 (Воробьев, Галимов), 58:00 — 6:1Вратари: Николаев — ХомченкоШтраф: 19 — 17Броски: 25 (10+9+6) — 24 (5+5+14)
СКА набрал 23 очка в 12 матчах турнира и продолжает лидировать в таблице Западной конференции. «Адмирал» находится на 7-й строчке в таблице Востока с 11 очками.