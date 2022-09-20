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    Гудачек добавил уверенности игрокам «Барыса», отметил Скабелка

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    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:0).

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    «Еще раз хочу поблагодарить болельщиков! Очень хорошая атмосфера. Надеюсь, с каждой игрой будет зрителей все больше и больше. Ну и, конечно, ребята молодцы.

    Мы знали, что играем с такой мастеровитой командой, с очень хорошим большинством, лучшим в лиге. Поэтому мы не хотели удаляться, но соперник нас заставил это сделать.

    При этом ребята молодцы, на себя ловили. Где не смогли, там Гудачек помог. Поэтому хочу еще раз сказать спасибо ребятам за этот матч. Готовимся к следующему.

    В обороне хорошо, а в атаке не хватало добиваний? Я с вами не совсем соглашусь. Нам с первого периода пришлось перестроиться практически на три звена, и плюс мы получили два меньшинства во втором периоде.

    Пришлось очень много обороняться. Конечно, хорошо это сделав, мы не хотели пропускать. У нас были неплохие моменты.

    Сегодня игра диктовала такой рисунок. Было важнее удержать преимущество, которое мы добыли в первом периоде при хорошей игре в нападении и обороне.

    Гудачек провел дебютный матч. Мы выиграли 2:0, он добавил уверенности команде. Как и Никита Бояркин в прошлом матче.

    Блокированный бросок — это не геройство, это технический элемент. При этом ты его можешь делать или не делать. Ребята прониклись, когда ты в команде и хочешь выиграть, ты не думаешь, будет тебе больно или нет.

    Это было и в прошлой игре, и сейчас. Надеюсь, так будет в каждой игре. Я могу только поблагодарить их за это», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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