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    ЦСКА уверенно обыграл «Сочи» в матче КХЛ

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    Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над «Сочи» в матче КХЛ со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

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    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачёв, Виталий Абрамов, Никита Нестеров, Фредрик Классон и Максим Соркин. У «Сочи» голы забили Дмитрий Завгородний и Брэндон Гормли.

    КХЛ
    ЦСКА (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Мингачев — 2, 17:27 — 1:0. Абрамов — 4 (Мамин), 25:55 — 2:0. Нестеров — 1 (Классон, Карнаухов), 27:12 — 3:0. Классон — 1 (Плотников, Григоренко), 40:28 — 4:0. Соркин — 2 (Светлаков), 41:28 — 5:0. Завгородний — 2 (Крощинский, Алтыбармакян), 43:09 — 5:1. Попов — 1 (Гормли, Завгородний), 46:52 — 5:2Вратари: Рейдеборн — Третьяк (Мельничук, 40:28, Третьяк, 41:28)Штраф: 31 — 7Броски: 35 (8+15+12) — 27 (5+11+11)Судьи: Фатеев, Шувалов

    ЦСКА одержал пятую победу в сезоне, ранее обыграв «Металлург» (6:2), «Нефтехимик» (5:4, ОТ), «Локомотив» (3:2) и «Витязь» (4:2). «Сочи» потерпел шестое поражение, у клуба всего одна победу в чемпионате — над «Барысом» (6:3).

    В следующем матче подопечные Сергея Фёдорова сыграют с «Куньлунь Ред Стар» (Мытищи, 20 сентября, 19:00 мск). «Сочи» 21 сентября примет дома «Авангард» (19:30 мск).

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