«Ак Барсу» нужно улучшить реализацию в большинстве, заявил Знарок

Главный тренерподелился впечатлениями после победы казанского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского(3:2 ОТ).

«Мы настолько много уже сыграли большинства, которое не идет, что, мне кажется, игроки начинают уже волноваться.

Здесь надо успокоиться, если бы вы присутствовали на тренировках, вы бы видели другую картину. На тренировках разыгрываем, и все получается, а здесь какой-то стопор стоит.

Я уже себя заставляю терпеть, бывает и срываюсь. Не знаю, с таким мастерами они обязаны это делать. Мы продолжаем работать над этим, сезон длинный, и игра в большинстве будет большим подспорьем, если начнем реализовывать.

Мы должны забивать, для этого такие игроки и есть», — приводит слова главного тренера казанского клуба пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» набрал 9 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» идет на четвертой строчке на Западе.