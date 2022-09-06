«Торпедо» разгромило «Амур»

Нижегородскоеодержало домашнюю победу над хабаровским(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Орлов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

Единственную шайбу «Амура» забросил Ярослав Лихачев — она стала для него первой в КХЛ. 21-летний хоккеист перешел в хабаровскую команду из «Локомотива» на правах аренды.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) Голы: Орлов — 1 (Гончарук, Кручинин), 0:31 — 1:0. Коваленко — 1 (Кручинин), 26:31 — 2:0. Лихачев — 1 (Махановский, Педан), 43:48 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов), 45:44 — 3:1. Марин — 2 (Ларионов, Мишарин), 50:21 — 4:1. Кручинин — 1 (бол., Венгрыжановский, Коваленко), 53:57 — 5:1. Шавин — 1 (Воронин), 55:13 — 6:1Вратари: Кульбаков — Калниньш (Лозебников, 53:57)Броски: 39 (14+13+12) — 23 (5+11+7)Штраф: 8 — 8

Отметим, что эта победа стала первой для Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».