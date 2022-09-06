ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни
    Все новости спорта

    «Торпедо» разгромило «Амур»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Михаил Орлов, Николай Коваленко, Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

    Единственную шайбу «Амура» забросил Ярослав Лихачев — она стала для него первой в КХЛ. 21-летний хоккеист перешел в хабаровскую команду из «Локомотива» на правах аренды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Амур» (Хабаровск) — 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
    Голы: Орлов — 1 (Гончарук, Кручинин), 0:31 — 1:0. Коваленко — 1 (Кручинин), 26:31 — 2:0. Лихачев — 1 (Махановский, Педан), 43:48 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов), 45:44 — 3:1. Марин — 2 (Ларионов, Мишарин), 50:21 — 4:1. Кручинин — 1 (бол., Венгрыжановский, Коваленко), 53:57 — 5:1. Шавин — 1 (Воронин), 55:13 — 6:1Вратари: Кульбаков — Калниньш (Лозебников, 53:57)Броски: 39 (14+13+12) — 23 (5+11+7)Штраф: 8 — 8

    Отметим, что эта победа стала первой для Игоря Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ разделит очки с «Ювентусом»
  • ПСЖ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Возникнут ли у «Манчестер Сити» проблемы с «Севильей»?
  • «Севилья» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сливочные» начнут без увертюр
  • «Селтик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Селтик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лейпциг — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие