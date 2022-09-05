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    СКА одержал победу над «Барысом», Волков оформил дубль

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    Петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе армейцев отличились Дмитрий Яшкин (29-я минута) и Александр Волков, который сначала реализовал большинство (37), а затем поразил пустые ворота (59).

    Единственную шайбу казахстанской команды забросил Линден Вэй (40).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Яшкин — 1 (Хуснутдинов, Никишин), 28:56 — 1:0. Волков — 2 (бол., Яшкин, Никишин), 36:10 — 2:0. Вей — 1 (Луис), 39:39 — 2:1. Волков — 3 (п.в., Моисеев), 58:20 — 3:1Вратари: Самонов — Шутов (58:05 — 58:20)Броски: 36 (12+15+9) — 19 (4+10+5)Штраф: 2 — 6

    7 сентября армейцы примут на своем льду «Авангард», а клуб из Казахстана сыграет в гостях с «Витязем».

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