СКА одержал победу над «Барысом», Волков оформил дубль

Петербургскийодержал победу над казахстанским(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев отличились Дмитрий Яшкин (29-я минута) и Александр Волков, который сначала реализовал большинство (37), а затем поразил пустые ворота (59).

Единственную шайбу казахстанской команды забросил Линден Вэй (40).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Яшкин — 1 (Хуснутдинов, Никишин), 28:56 — 1:0. Волков — 2 (бол., Яшкин, Никишин), 36:10 — 2:0. Вей — 1 (Луис), 39:39 — 2:1. Волков — 3 (п.в., Моисеев), 58:20 — 3:1Вратари: Самонов — Шутов (58:05 — 58:20)Броски: 36 (12+15+9) — 19 (4+10+5)Штраф: 2 — 6

7 сентября армейцы примут на своем льду «Авангард», а клуб из Казахстана сыграет в гостях с «Витязем».