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    «Магнитка» всухую обыграл ЦСКА и повела в финальной серии Кубка Гагарина

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    Два гола и результативную передачу записал на свой счет Брендан Лайпсик, еще по шайбе забросили Линус Виделль и Егор Яковлев.

    Голкипера ЦСКА Ивана Федотов, который в прошлом матче пропустил 6 голов, а в этом — 4, тренерский штаб в конце встречи заменил на Адама Рейдеборна.

    КХЛ. Финал. Третий матч
    ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Лайпсик — 10 (Майе, Хультстрем), 11:01 — 0:1. Виделль — 4 (Неколенко, Яковлев), 31:34 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Лайпсик, Карри), 41:19 — 0:3. Лайпсик — 11 (Голдобин, Неколенко), 43:49 — 0:4Вратари: Федотов (Рейдеборн, 55:17) — КошечкинБроски: 33 (11+9+13) — 30 (10+12+8)Штраф: 8 — 2

    «Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.

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