«Магнитка» всухую обыграл ЦСКА и повела в финальной серии Кубка Гагарина

Московскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорского(0:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Два гола и результативную передачу записал на свой счет Брендан Лайпсик, еще по шайбе забросили Линус Виделль и Егор Яковлев.

Голкипера ЦСКА Ивана Федотов, который в прошлом матче пропустил 6 голов, а в этом — 4, тренерский штаб в конце встречи заменил на Адама Рейдеборна.

КХЛ. Финал. Третий матч ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Лайпсик — 10 (Майе, Хультстрем), 11:01 — 0:1. Виделль — 4 (Неколенко, Яковлев), 31:34 — 0:2. Яковлев — 2 (бол., Лайпсик, Карри), 41:19 — 0:3. Лайпсик — 11 (Голдобин, Неколенко), 43:49 — 0:4Вратари: Федотов (Рейдеборн, 55:17) — КошечкинБроски: 33 (11+9+13) — 30 (10+12+8)Штраф: 8 — 2

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.