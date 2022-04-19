Крикунов: Не думаю, что «Ак Барс» сильно изменится после прихода Знарка

Бывший главный тренер «Динамо»порассуждал о перспективахпод руководством

Ранее казанский клуб объявил о назначении экс-наставника сборной России главным тренером.

«Не думаю, что "Ак Барс" сильно изменится после прихода Знарка. Казанцы останутся рабочей командой.

Единственное, новый тренер может привить им более игровой стиль, чего Квартальнову не хватало.

"Ак Барс" всегда был рабочей командой. Они только один год ерундой там маялись — в 2005-м, когда собрали в клубе "сборную мира".

Ну, а мы с московским "Динамо" тогда чемпионами стали. А в остальные годы у "барсов" всегда был хороший настрой на работу.

Возможно, руководство казанского клуба держит в голове, что Знарок может добиваться успеха именно в плей-офф», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».