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    Разин: Ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал слухи, касающиеся участия клуба в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Работа кипит. Стараемся сохранить как можно больше ребят. Ведём переговоры… с некоторыми есть принципиальная договорённость. Это говорит о том, что ХК „Северсталь“ остаётся в КХЛ. Не верьте слухам!», — написал Разин в своём телеграм-канале.

    Напомним, специалист возглавляет команду с 2018 года.

    Под его руководством «Северсталь» заняла в регулярном чемпионате КХЛ пятое место в таблице Запада, а в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина — 2022 в первом раунде с московским «Динамо» дошла до седьмого матча, уступив в серии со счётом 3-4. При этом подопечные Разина вели в серии со счётом 2-0 после двух гостевых игр.

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