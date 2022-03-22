СКА одержал вторую победу в серии со «Спартаком»

В составе армейцев отличились Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов.
Красно-белые ответили шайбой Андрея Локтионова.
КХЛ. 1/2 финала конференций
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Бурдасов — 2 (Кузьменко, Комаров), 28:17 — 0:1. Ожиганов — 2 (бол., Токранов), 38:03 — 0:2. Локтионов — 2 (бол., Никишин, Вишневский), 47:08 — 1:2Вратари: Данск (58:25) — ЮханссонБроски: 27 (9+8+10) — 24 (8+8+8)Штраф: 10 — 12
Счет в серии — 1:2 в пользу петербургского клуба. Следующая игра команд состоится 24 марта в Москве. Начало — в 19.30 (мск).