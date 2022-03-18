Хартли: Были удивлены силовым приемом Карри на Шарипзянове

Главный тренер омского «Авангарда»прокомментировал победу (8:1) над магнитогорскимво втором раунде плей-офф КХЛ.

«Мы сегодня здорово начали. Конечно, были немного удивлены силовым приемом Джоша Карри на Дамире Шарипзянове.

Мы знаем нашу ситуацию. У нас всего четыре взрослых защитника. Но мы воспользовались пятиминутным удалением и дальше стали развивать успех.

Повести в счете в первом матче серии на выезде крайне важно. Сегодня все игроки действовали грамотно, дисциплинированно. Хорошая командная победа.

Когда ты забиваешь в самом начале матча и ведешь в счете, это придает дополнительной энергии. Потеря Карри повлияла на сочетания "Металлурга". Мы больше не отдавали инициативу.

Но это только одна победа. Неважно, с каким счетом закончился матч. Это лишь одна игра, но главное, что победа сегодня за нами.

Мы даем игрокам отдохнуть. Определенные события происходили на льду. Моя задача была обезопасить Толчинского. Демченко долго не играл. Ему была необходима практика. Никогда не знаешь, когда ему придется войти в игру. Он хорошо себя показал. Сделал несколько хороших сейвов.

Когда ты теряешь игрока уровня Карри, приходится вносить серьезные изменения. Тем более он центральный нападающий. После этого в центре начал играть Кошелев. Считаю, что мы действовали так хорошо, что не так много внимания уделяли наложению звеньев.

Дамир Шарипзянов попал под серьезный силовой прием, ему попало в голову. Мы все прекрасно знаем нашу ситуацию. Даже Сведберг не совсем здоров, но тем не менее играл. У нас нет выбора.

Все ребята — и нападающие, и вратари — вносили огромный вклад в успех команды. Посмотрите, как все борются и сражаются. Наша ситуация точно не улучшится. Будем бороться все вместе», — отметил Хартли в интервью «Спорт-Экспрессу».

После этого матча счет в серии 1-0 в пользу «Авангарда» . Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.