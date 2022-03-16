Кудашов: Думаю, что команда готова к серии с ЦСКА

Главный тренер «Динамо»высказался о предстоящих матчах с ЦСКА в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Думаю, что команда готова к серии с ЦСКА. По первым сменам будем определять политику судейства, ту линию, которую они выберут и будут держать.

А вообще у нас не было претензий к судьям — они судили то, что видели. Думаю, что и здесь будет то же самое.

Как побороть удаления? Не удаляться. Нужно держать себя в руках, контролировать клюшку, зацепы и свои эмоции», — отметил тренер в интервью «Чемпионату».

Первый матч серии между «Динамо» и ЦСКА пройдет 17 марта, начало — в 19:30 по московскому времени.