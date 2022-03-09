Быков: Политика уже не только давно влезла в спорт, но и диктует свои условия

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКАвысказался о возможных изменениях в российском хоккее из-за ухода легионеров.

«Политика уже не только давно влезла в спорт, но и диктует свои условия.

Не удивлен тому, что случается с легионерами в КХЛ — спорт стал заложником. Бросать в кого-то из иностранцев камень я бы не стал, потому что каждый сам выбирает свой путь.

Считаю, что в этой ситуации мы должны поддерживать наш спорт, наших ребят, освобождать места для молодых, чтобы они участвовали в топовых соревнованиях. Хоккей от этого не умрет.

Я полностью согласен с высказыванием Вячеслава Фетисова о том, что нам нужно развивать в России наш хоккей и сконцентрироваться на этом! Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточиться на своём деле», — приводит слова Быкова «Чемпионат».