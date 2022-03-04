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    «Авангард» разгромил «Ак Барс» и удвоил отрыв в серии плей-офф Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    В матче плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» обыграл «Ак Барс» со счетом 5:2.

    Противостояние идет до 4 побед
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    Противостояние идет до 4 побед

    Омичи выиграли во второй раз подряд и теперь счет в серии составляет 2:0 в их пользу.

    В составе гостей забивали Никита Сошников, Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов. У проигравших отметились Эрик Фер и Михаил Глухов.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Сошников — 1 (Каски, Цегларик), 0:43 — 0:1. Фер — 1 (Дыняк), 3:41 — 1:1. Найт — 1 (Грицюк, Покка), 5:37 — 1:2. Глухов — 1 (Лукоянов, Кэмпфер), 8:24 — 2:2. Телегин — 1 (мен., Найт, Шарипзянов), 23:59 — 2:3. Дедунов — 1 (мен., Семенов), 36:17 — 2:4. Сошников — 2 (Семенов), 59:41 — 2:5Вратари: Билялов (58:35) — ГрубецШтраф: 0 — 6Броски: 28 (12+8+8) — 33 (14+10+9)

    Следующие матчи пройдут в Балашихе 6 и 8 марта. Начало — в 17.00 мск.

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