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    Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канада

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Стало известно, когда пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, отмененный в декабре 2021 года из-за коронавируса.

    Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канада
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    Прерванный МЧМ по хоккею пройдет в августе в Канада

    «Я, наверное, не смогу дать полный ответ, но могу сказать, что в 2022 году в середине августа будет организован молодежный чемпионат мира. Он пройдет в Западной Канаде. Это будет новый турнир — забываем прошлые результаты и начинаем новый турнир, допуск по возрасту будет тот же. Говорили со всеми участниками, до сих пор ведем переговоры по деталям. МЧМ пройдет после турнира Гретцки для молодых ребят. Будет пресс-конференция с федерацией хоккея Канады, но я уже приглашаю вас на МЧМ.

    МЧМ, который проходил зимой? Нам было очень тяжело к нему готовиться, потому что коронавирус сильно нарушил наши планы. Тогда в дело вмешался не просто коронавирус, а новый штамм, и нам пришлось менять планы. На первый план вышли проблемы в канадских провинциях, связанные с ростом заболеваемости, но сейчас мы рассчитываем, что к августу будут более мягкие условия, либо вообще обойдемся без антиковидных мер», — рассказал на пресс-службе президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

    Напомним, турнир, который стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, был отменен решением совета IIHF после положительных тестов на коронавирус в сборных США, Чехии и России, которым были засчитаны технические поражения. Позднее стало известно, что IIHF планирует провести чемпионат мира летом.

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