Никитин про 1:3 от «Магнитки»: Это тренерское поражение

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал результат матча против(1:3).

«Это тренерское поражение, что тут скажешь. У Паскуале было повреждение, поэтому он и не играл.

Эдик у нас, конечно, первый вратарь, Даня Исаев — молодой парень. Не так много матчей сыграл, но мы его готовим, развиваем.

Чего нам не хватает? Четвертого периода! Если серьезно, то игра состоит не из второго, третьего периодов, играть нужно все 60 минут. "Металлург" провел хороший первый период.

Поражение — всегда тренерская вина. Работа тренера заключается в том, чтоб настроить команду, проконтролировать и спросить.

Значит, в одном из этих звеньев чего-то не хватило сегодня», — сказал Никитин пресс-службе КХЛ.