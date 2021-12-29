В ФХР подтвердили техническое поражение молодежной сборной России в матче со Словакией

Сборная России Фото: globallookpress.com
Встреча должна была начаться 30 декабря в 00:30 мск, но была отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды.
Ранее появилась информация, что положительный тест на коронавирус сдал форвард Матвей Мичков.
Напомним, что ранее были отменены матчи Финляндия — Чехия и Швейцария — США. Командам Чехии и США, игроками которых были сданы положительные тесты на COVID-19, были засчитаны технические поражения.
За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).