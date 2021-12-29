Браташ: У Мичкова положительный тест на коронавирус. По остальным игрокам информации нет

Тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что форвардсдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1.

«Да, у Матвея Мичкова выявлен положительный результат теста на коронавирус. Что касается остальных игроков, то по ним у меня информации нет.

Отмена чемпионата мира? Если так дальше будет продолжаться, то, возможно, турнир будет завершен досрочно. Наша сборная не первая, чей матч был отменен из-за коронавируса.

Не знаю, что будет с чемпионатом дальше, но все может быть», — сказал Браташ «Р-Спорту».

По регламенту турнира, если хоккеист сдает два положительных теста, как это, например, было с игроком сборной Швейцарии Симоном Кнаком, он садится на карантин на 10 дней. Если это случится и с Мичковым, то на МЧМ он уже точно не сыграет.

На дебютном для себя молодежном чемпионате мира форвард забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде.