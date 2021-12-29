Дубль Шмелева принес «Салавату Юлаеву» победу над «Барысом»

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
Обе шайбы гостей забросил Сергей Шмелев (13-я и 28-я минуты). Гол казахстанского клуба записал на свой счет Линден Вей (24).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Шмелев — 11 (Кулемин, Науменков), 12:51 — 0:1. Вей — 10 (бол., Морроу, Юрчо), 23:08 — 1:1. Шмелев — 12 (Кадейкин), 27:03 — 1:2Вратари: Ортио (58:56) — ШарыченковБроски: 31 (7+15+9) — 25 (11+11+3)Штраф: 6 — 10
«Салават Юлаев» набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 42 очками после 44 игр располагается на 8-й строчке Востока.