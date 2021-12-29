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    Дубль Шмелева принес «Салавату Юлаеву» победу над «Барысом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Салават Юлаев
    Казахстанский «Барыс» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Обе шайбы гостей забросил Сергей Шмелев (13-я и 28-я минуты). Гол казахстанского клуба записал на свой счет Линден Вей (24).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Шмелев — 11 (Кулемин, Науменков), 12:51 — 0:1. Вей — 10 (бол., Морроу, Юрчо), 23:08 — 1:1. Шмелев — 12 (Кадейкин), 27:03 — 1:2Вратари: Ортио (58:56) — ШарыченковБроски: 31 (7+15+9) — 25 (11+11+3)Штраф: 6 — 10

    «Салават Юлаев» набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 42 очками после 44 игр располагается на 8-й строчке Востока.

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