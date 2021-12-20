Джейсон Демерс перешел в «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе канадского защитника

«Демерс — опытнейший защитник, провёл более 700 матчей на высшем уровне, проявлял себя во всех командах. Это двусторонний игрок, он может пойти в атаку, но больше cклонен к защите, добавит жёсткости всей линии. Мы рассчитываем на его помощь при игре в меньшинстве, обороне пятака и переходе из своей зоны в атаку. Ожидаем, что Джейсон сможет присоединиться к команде в январе, после выступления на Кубке Шпенглера в составе сборной Канады», — сообщил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

33-летний игрок заключил с клубом соглашение до конца сезона-2021/2022. В прошлом сезоне хоккеист выступал в НХЛ за «Аризона Койотс». В регулярном чемпионате он провёл 41 матч, сделав 4 передачи при показателе полезности «-4». В текущем сезоне выходил на лёд в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.