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    Яковлев: Принципиальной матч, по-другому и не могло быть с Канадой

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Евротур Кубок Первого канала
    Капитан сборной России Егор Яковлев поделился впечатлениями после победы над Канадой (4:3) в стартовом матче домашнего этапа Евротура, который проходит в Москве.

    Егор Яковлев
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    Егор Яковлев

    «Получился принципиальной матч, по-другому и не могло быть с Канадой. Много эмоций было в начале.

    Во втором периоде немного просели, но в третьем вернулись к своей игре, было много моментов, но не забили

    Мы здесь собрались всего за два дня, смотрели много видео, интенсивно готовились Мне кажется база и сборы, это уже такой пережиток прошлого.

    Как узнал, что буду капитаном на матч против канадцев? Вчера вечером было собрание, объявили. Это очень значимое для меня событие. Стараюсь соответствовать

    Репетиция перед Олимпиадой? Мы об этом не думаем. Это и так значимый турнир — домашний Евротур. Выходим играть, а как будет, так будет», — приводит слова игрока Sportbox.ru.

    Россияне набрали три очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет против Швеции.

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